Еще 26 тысяч доз вакцины от этого производителя зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, которых начали иммунизировать с 24 февраля.
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В каких областях закончилась Astrazeneca для первой вакцинации
Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки столицы и еще 10 областях, а именно:
- города Киева
- Винницкой области,
- Киевской области,
- Кировоградской области,
- Николаевской области,
- Полтавской области,
- Ровненской области,
- Сумской области,
- Харьковской области,
- Херсонской области,
- Черниговской области.
Вакцинацию первой дозой там возобновят только после того, как Украина получит новую партию вакцины.
Когда в Украину снова привезут AstraZeneca
До конца мая Украина ожидает еще 705 тысяч доз этого препарата в рамках инициативы COVAX.
Кроме этого, в мае-июне нам должны доставить еще около 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямым контрактам.
Чем будут вакцинировать украинцев до того времени?
В настоящее время мобильные бригады используют другие препараты: CoronaVac от компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Эти вакцины предназначены для:
- медиков и работников учреждений здравоохранения,
- жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов,
- участников Операции объединенных сил на востоке Украины,
- социальных работников,
- священнослужителей,
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году,
- педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО),
- сотрудников патрульной полиции.