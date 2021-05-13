Еще 26 тысяч доз вакцины от этого производителя зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, которых начали иммунизировать с 24 февраля.

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В каких областях закончилась Astrazeneca для первой вакцинации

Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки столицы и еще 10 областях, а именно:

города Киева

Винницкой области,

Киевской области,

Кировоградской области,

Николаевской области,

Полтавской области,

Ровненской области,

Сумской области,

Харьковской области,

Херсонской области,

Черниговской области.

Вакцинацию первой дозой там возобновят только после того, как Украина получит новую партию вакцины.

Когда в Украину снова привезут AstraZeneca

До конца мая Украина ожидает еще 705 тысяч доз этого препарата в рамках инициативы COVAX.

Кроме этого, в мае-июне нам должны доставить еще около 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямым контрактам.

Чем будут вакцинировать украинцев до того времени?

В настоящее время мобильные бригады используют другие препараты: CoronaVac от компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эти вакцины предназначены для:

медиков и работников учреждений здравоохранения,

жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов,

участников Операции объединенных сил на востоке Украины,

социальных работников,

священнослужителей,

олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году,

педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО),

сотрудников патрульной полиции.

По состоянию на 12 мая в Украине провели 904 933 прививки против коронавируса. Вакцинированы – 901 107 человек, и только 3 828 из них получили 2 дозы препарата.