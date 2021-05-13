Еще 26 тысяч доз вакцины от этого производителя зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, которых начали иммунизировать с 24 февраля.

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В каких областях закончилась Astrazeneca для первой вакцинации

Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки столицы и еще 10 областях, а именно:

  • города Киева
  • Винницкой области,
  • Киевской области,
  • Кировоградской области,
  • Николаевской области,
  • Полтавской области,
  • Ровненской области,
  • Сумской области,
  • Харьковской области,
  • Херсонской области,
  • Черниговской области.

Вакцинацию первой дозой там возобновят только после того, как Украина получит новую партию вакцины.

Когда в Украину снова привезут AstraZeneca

До конца мая Украина ожидает еще 705 тысяч доз этого препарата в рамках инициативы COVAX.

Кроме этого, в мае-июне нам должны доставить еще около 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямым контрактам.

Чем будут вакцинировать украинцев до того времени?

В настоящее время мобильные бригады используют другие препараты: CoronaVac от компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эти вакцины предназначены для:

  • медиков и работников учреждений здравоохранения,
  • жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов,
  • участников Операции объединенных сил на востоке Украины,
  • социальных работников,
  • священнослужителей,
  • олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году,
  • педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО),
  • сотрудников патрульной полиции.