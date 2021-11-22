Суточная статистика вакцинации против COVID-19
В воскресенье, 21 ноября, против коронавируса вакцинировали 99 826 человек, в частности, первую дозу получили 29 382 человека, вторую дозу, а затем завершили процесс иммунизации – 70 444 человека.
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Прививки проводили
- 529 мобильные бригады по иммунизации,
- 2 795 пункта прививки,
- 470 центры вакцинации населения.
Темпы вакцинации
От начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек.
Всего проведено 22 669 435 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и у них не было никакой дозы антиковидной вакцины,
– подчеркнули в Минздраве.
Какие препараты использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,
- Coronavac – 4 196 054,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,
- AstraZeneca – 1 553 656,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 178 011.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал