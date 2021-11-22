В Украине замедлились темпы вакцинации: вчера большинство прививок вторая доза

В Украине несколько замедлились темпы вакцинации против коронавируса. В течение последних суток прививки получили менее 100 тысяч человек.

Суточная статистика вакцинации против COVID-19

В воскресенье, 21 ноября, против коронавируса вакцинировали 99 826 человек, в частности, первую дозу получили 29 382 человека, вторую дозу, а затем завершили процесс иммунизации – 70 444 человека.

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Прививки проводили

529 мобильные бригады по иммунизации,

2 795 пункта прививки,

470 центры вакцинации населения.

Темпы вакцинации

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек.

Всего проведено 22 669 435 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и у них не было никакой дозы антиковидной вакцины,

– подчеркнули в Минздраве.

Какие препараты использовали

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 4 196 054,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,

AstraZeneca – 1 553 656,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 178 011.

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi . Также можно стать в живую очередь в центрах вакцинации.Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал