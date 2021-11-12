Запретили препарат Bimatoprost Ophthalmic Solution

Согласно документу в Украине запретили реализацию и применение всех серий медицинского препарата Bimatoprost Ophthalmic Solution объемом 3 мл в концентрации 0,03% производства индийской компании SUN PHARMA.

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Также под запретом средство Bimatoprost Ophthalmic Solution 0,03% w/v по 3 мл от фармацевтической компании из Индии Ajanta pharma limited.

Почему запретили средство

Препараты запретили из-за выявления незарегистрированных лекарственных средств с маркировкой на иностранных языках.

Важно! В Госликслужбе подчеркивают, что такие средства могут быть опасны, нести потенциальную угрозу жизни и здоровью.

Все учреждения, где есть такие препараты, должны изъять их из обращения и уничтожить, а также проинформировать соответствующий территориальный орган Гослекслужбы.