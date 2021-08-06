Под запрет попадает продажа лекарств через интернет и доставку. Инициатива имеет целью ограничить свободный доступ детей к медицинским препаратам.

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Запрет продажи лекарств детям

Документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных заведениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи,

– говорится на сайте главы государства.

Там объясняют, что препараты, которые аптеки должны отпускать исключительно по рецепту, часто можно приобрести и без него. Для проверки возраста лицо, продающее лекарство или осуществляющее их доставку, должно потребовать документ, который может подтвердить возраст.

Если покупатель отказывается показать документы – продажа лекарств такому лицу запрещается. Ранее соответствующий законопроект приняла Верховная Рада 15 июля.

Ответственность за несоблюдение закона

Закон предусматривает административную ответственность и штрафы к нарушителям:

продажа и доставка лекарств детям – от 6,8 до 13,6 тысячи гривен;

если нарушение было совершено повторно в течение года – от 13,6 до 23,8 тысячи гривен.

Что предшествовало этому

В конце прошлого года, в начале этого года в тиктоке начали распространять челендж "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". Это могло повлиять на количество подростковых самоубийств и несчастных случаев.