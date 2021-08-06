В Украине запретили продавать лекарства детям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий продажу лекарственных препаратов детям. По новым требованиям дети до 14 лет не могут самостоятельно купить эти средства.

Под запрет попадает продажа лекарств через интернет и доставку. Инициатива имеет целью ограничить свободный доступ детей к медицинским препаратам.

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Запрет продажи лекарств детям

Документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных заведениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи,

– говорится на сайте главы государства.

Там объясняют, что препараты, которые аптеки должны отпускать исключительно по рецепту, часто можно приобрести и без него. Для проверки возраста лицо, продающее лекарство или осуществляющее их доставку, должно потребовать документ, который может подтвердить возраст.

Если покупатель отказывается показать документы – продажа лекарств такому лицу запрещается. Ранее соответствующий законопроект приняла Верховная Рада 15 июля.

Ответственность за несоблюдение закона

Закон предусматривает административную ответственность и штрафы к нарушителям:

продажа и доставка лекарств детям – от 6,8 до 13,6 тысячи гривен;

если нарушение было совершено повторно в течение года – от 13,6 до 23,8 тысячи гривен.

Что предшествовало этому

В конце прошлого года, в начале этого года в тиктоке начали распространять челендж "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". Это могло повлиять на количество подростковых самоубийств и несчастных случаев.