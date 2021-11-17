За документ голосовали во 2 чтении. Инициативу поддержали 315 народных избранников, против голосов не было, воздержались – четверо.

Ранее Рада приняла закон о критической инфраструктуре

Главные положения закона

За продажу или доставку лекарств малолетним детям предусмотрено наказание – штраф лицу, осуществляющему торговлю лекарственными средствами.

Сумма штрафа – от 6 800 до 13 600 гривен

Если правонарушение было совершено повторное, то штраф уже будет больше – от 13 600 до 23 800 гривен.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, малолетний ребенок – это ребенок в возрасте до 14 лет.

Продажу лекарств детям запретили еще летом

Отметим, что Верховная Рада еще в июле 2021 года запретила продажу лекарств несовершеннолетним. Тогда за это проголосовал 341 народный избранник. Согласно документу, продажа лекарств, в том числе дистанционным способом, малолетним лицам запрещена.

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Если лицо, осуществляющее торговлю лекарствами, сомневается в возрасте покупателя, то может потребовать у него паспорт или другие документы.