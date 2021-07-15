Что предусматривает закон

Закон запрещает продажу лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю – малолетнему лицу.

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Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст,

– говорится в тексте закона.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.

В пояснительной записке говорится, что этим законом хотят предотвратить случаи самоубийства среди детей.

Примечание! Ежегодно в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством.

Согласно записке, только в Киеве за последние два года зафиксировали 60 попыток детских самоубийств, с начала 2021 года таких случаев было 25.

В то же время второй наиболее распространенный способ такой смерти – использование лекарств (причем около 60% таких самоубийств приходится на детей).

Что предшествовало принятию этого закона?

Зимой 2020 – 2021 годов в тиктоке начали распространять челлендж "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Отчасти потому в Украине возросло количество подростковых самоубийств и несчастных случаев.

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