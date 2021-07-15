В Украине запретили продажу лекарств детям
Источник:24 канал
Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Депутаты приняли законопроект №5122 во втором чтении – "за" проголосовал 341 депутат.
Что предусматривает закон
Закон запрещает продажу лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю – малолетнему лицу.
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Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст,
– говорится в тексте закона.
В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.
В пояснительной записке говорится, что этим законом хотят предотвратить случаи самоубийства среди детей.Примечание! Ежегодно в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством.
Согласно записке, только в Киеве за последние два года зафиксировали 60 попыток детских самоубийств, с начала 2021 года таких случаев было 25.
В то же время второй наиболее распространенный способ такой смерти – использование лекарств (причем около 60% таких самоубийств приходится на детей).
Что предшествовало принятию этого закона?
Зимой 2020 – 2021 годов в тиктоке начали распространять челлендж "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
Отчасти потому в Украине возросло количество подростковых самоубийств и несчастных случаев.
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