В Украине заработает биокластер для производства вакцин: детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине запустят биокластер для производства вакцин. Его работу планируется начать еще в конце 2021 года.

Когда появится биокластер

На запуск этого биокластера правительство недавно выделило 100 миллионов гривен из государственного бюджета. Биокластер будет на базе Центра общественного здоровья Минздрава.

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Сто миллионов гривен, заложенных в бюджете на этот год, позволят осуществить запуск работы биокластера уже в 2021 году, а также создать условия для его дальнейшего развития,

– рассказал Ляшко.

По словам министра, в дальнейшем нужно будет создать специализированное государственное предприятие, которое будет управлять этим биокластером, использовать разработки и руководить технологическим парком.

Его создание запланировали на 4 квартал 2021 года.

Ляшко отметил, что министерство уже сформировало перечень средств первой необходимости, которые должны производиться на территории Украины, а также уже состоялись встречи с ведущими фармкомпаниями по этому вопросу.

Чем будет заниматься биокластер

на базе биокластера будут производить тест-системы для выявления редких болезней,

для выявления редких болезней, а также будут производить международные вакцины с открытой технологией производства.

с открытой технологией производства. в будущем на его базе будут производить отечественные вакцины.

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