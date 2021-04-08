В Украине заработают мобильные психиатрические команды
С 1 июля заработает новый пакет "Психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами" по Программе медицинских гарантий-2021. За работу одной команды Национальная служба здоровья будет платить медицинскому учреждению 50 535 гривен в месяц.
Источник:НСЗУ
НСЗУ заключит договоры со всеми заведениями, которые будут отвечать требованиям и оплачивать оказанные услуги согласно подписанному договору. В состав мобильной команды должны входить по меньшей мере 4 человека: врач-психиатр или врач-психиатр детский, врач психолог или врач-психотерапевт или психолог, медсестра или медбрат, специалист по социальной работе или социальный работник.
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Что будет делать мобильная психиатрическая команда
Прежде всего она предназначена для оказания психиатрической помощи по месту жительства после окончания острого течения болезни. Мобильная команда будет выезжать к пациенту и оказывать ему помощь в соответствии с индивидуальным планом лечения, составленным в сотрудничестве с пациентом.
Также команда будет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение, и, если это необходимо, направит на стационарное лечение или на получение паллиативной помощи.
Какие услуги будут бесплатными для пациента:
- психиатрическое освидетельствование и помощь;
- индивидуальный план лечения и реабилитации с привлечением самого пациента или его законного представителя;
- проведение необходимых психодиагностических тестов;
- контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты по выздоровлению или стойкой ремиссии.
- Родственники или законные представители человека с психическими расстройствами и расстройствами поведения могут рассчитывать на психологическую поддержку медиков мобильной бригады. Их обучат техникам самопомощи и методам психологической поддержки.
В НСЗУ также заявили, что с 1 сентября 2021 года пациенты с расстройствами психики, поведения и эпилепсией смогут бесплатно или с незначительной доплатой получать необходимые лекарственные средства. Это относится к лечению таких заболеваний, как; ПТСР, шизофрения, аффективные расстройства, депрессия, невротические расстройства и эпилепсия.
Все необходимые лекарственные средства будут назначать врачи специализированного звена медицинской помощи и выдавать только по электронному рецепту. Аптечное учреждение, в котором можно будет получить это лекарство, пациент будет выбирать сам.
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