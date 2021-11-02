Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. По его словам, дефицита кислорода в Украине нет.

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С середины октября 2 крупнейших производителя кислорода в Украине пошли на плановые регламентные работы. Чтобы перекрыть потребности кислорода для больных, Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов.

А уже 1 ноября эти производители вернулись к работе.

Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19,

– сказал Комарида.

Перебои могут возникнуть разве что с логистикой доставки. Он также сообщил, что у Минздрава есть план на случай, если в стране будет расти количество госпитализированных и потребность в кислороде.

Кислород является побочным продуктом при производстве, например, в металлургии. Если будет такая необходимость, просто будем договариваться с производителями, чтобы просмотреть количество кислорода, которое они могут отгружать для медицинской системы.

– заявил заместитель министра.

По его словам, сейчас больные коронавирусом нуждаются в 5 – 6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущую волну.

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Источник: Минздрав