Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. По его словам, дефицита кислорода в Украине нет.
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С середины октября 2 крупнейших производителя кислорода в Украине пошли на плановые регламентные работы. Чтобы перекрыть потребности кислорода для больных, Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов.
А уже 1 ноября эти производители вернулись к работе.
Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19,
– сказал Комарида.
Перебои могут возникнуть разве что с логистикой доставки. Он также сообщил, что у Минздрава есть план на случай, если в стране будет расти количество госпитализированных и потребность в кислороде.
Кислород является побочным продуктом при производстве, например, в металлургии. Если будет такая необходимость, просто будем договариваться с производителями, чтобы просмотреть количество кислорода, которое они могут отгружать для медицинской системы.
– заявил заместитель министра.
По его словам, сейчас больные коронавирусом нуждаются в 5 – 6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущую волну.
Ситуация с коронавирусом в Украине:
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине выявили 19 455 новых больных коронавирусом.
- В больницы госпитализировали 3188 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 700 человек.
- Всего за все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 955 693 больных коронавирусом, 2 454 737 из которых уже поправились. В то же время 68727 инфицированных умерли.