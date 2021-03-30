В Украине зарегистрировали 10 533 новых больных COID-19
По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 1 662 942 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали 2 597 жителям страны. Из них 367 детей и 250 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки, 29 марта, больше всего новых больных обнаружили в Киеве (1 422), а также Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.
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За этот же период в больницы госпитализировали 2 597 подтвержденных больных или людей с имеющимися симптомами болезни.
Из жизни ушли еще 286 инфицированных. Однако выписали 3 576 человек.
Ситуация с тестированием
За прошедшие сутки в Украине провели 50 836 исследований на коронавирус методом ПЦР.
Еще 19 130 тестирований осуществили методом ИФА. И 26 981 исследование экспресс - тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии в Украине провели 8 058 263 теста методом ПЦР.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 14 433 жителей страны. Из них 1 человек получил уже вторую прививку.
Всего с начала вакцинальной кампании вакцину против коронавируса получили 212 898 человек. Из них вторую инъекцию получили лишь 2 человека.
Статистика заболеваемости и темпы вакцинации в регионах за последние сутки:
- Киев – 1 422 случая / 1 740 прививок;
- Винницкая область – 426 случаев / 640 прививок;
- Волынская область – 232 случая / 370 прививок;
- Днепропетровская область – 464 случая / 1 290 прививок;
- Донецкая область – 503 случая / 580 прививок;
- Житомирская область – 169 случаев / 700 прививок;
- Закарпатская – 187 случаев/ 440 прививок;
- Запорожская область – 205 случаев / 670 прививок;
- Ивано-Франковская область – 297 случаев/ 415 прививок;
- Киевская область – 934 случая / 550 прививок;
- Кировоградская область – 59 случаев / 420 прививок;
- Луганская область – 220 случаев / 330 прививок;
- Львовская область – 961 случай / 728 прививок;
- Николаевская область – 287 случаев / 330 прививок;
- Одесская область – 721 случай / 310 прививок;
- Полтавская область – 490 случаев / 840 прививок;
- Ровненская область – 335 случаев / 520 прививок;
- Сумская область – 215 случаев / 540 прививок;
- Тернопольская область – 281 случай / 440 прививок;
- Харьковская область – 762 случая / 380 прививок;
- Херсонская область – 69 случаев / 350 прививок;
- Хмельницкая область – 511 случаев / 430 прививок;
- Черкасская область – 280 случаев / 800 прививок;
- Черновицкая область – 286 случаев / 380 прививок;
- Черниговская область – 217 случаев/ 240 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Максим Степанов рассказал, что по состоянию на 29 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 371 406 человек.
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