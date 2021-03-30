По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 1 662 942 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали 2 597 жителям страны. Из них 367 детей и 250 медработников.

За прошедшие сутки, 29 марта, больше всего новых больных обнаружили в Киеве (1 422), а также Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

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За этот же период в больницы госпитализировали 2 597 подтвержденных больных или людей с имеющимися симптомами болезни.

Из жизни ушли еще 286 инфицированных. Однако выписали 3 576 человек.

От начала пандемии:



обнаружили – 1 662 942 больных;

выздоровели – 1 307 076 пациентов;

умерли – 32 418 инфицированных;

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки в Украине провели 50 836 исследований на коронавирус методом ПЦР.

Еще 19 130 тестирований осуществили методом ИФА. И 26 981 исследование экспресс - тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Украине провели 8 058 263 теста методом ПЦР.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 14 433 жителей страны. Из них 1 человек получил уже вторую прививку.

Всего с начала вакцинальной кампании вакцину против коронавируса получили 212 898 человек. Из них вторую инъекцию получили лишь 2 человека.

Статистика заболеваемости и темпы вакцинации в регионах за последние сутки:

Киев – 1 422 случая / 1 740 прививок;

Винницкая область – 426 случаев / 640 прививок;

Волынская область – 232 случая / 370 прививок;

Днепропетровская область – 464 случая / 1 290 прививок;

Донецкая область – 503 случая / 580 прививок;

Житомирская область – 169 случаев / 700 прививок;

Закарпатская – 187 случаев/ 440 прививок;

Запорожская область – 205 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область – 297 случаев/ 415 прививок;

Киевская область – 934 случая / 550 прививок;

Кировоградская область – 59 случаев / 420 прививок;

Луганская область – 220 случаев / 330 прививок;

Львовская область – 961 случай / 728 прививок;

Николаевская область – 287 случаев / 330 прививок;

Одесская область – 721 случай / 310 прививок;

Полтавская область – 490 случаев / 840 прививок;

Ровненская область – 335 случаев / 520 прививок;

Сумская область – 215 случаев / 540 прививок;

Тернопольская область – 281 случай / 440 прививок;

Харьковская область – 762 случая / 380 прививок;

Херсонская область – 69 случаев / 350 прививок;

Хмельницкая область – 511 случаев / 430 прививок;

Черкасская область – 280 случаев / 800 прививок;

Черновицкая область – 286 случаев / 380 прививок;

Черниговская область – 217 случаев/ 240 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Максим Степанов рассказал, что по состоянию на 29 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации против коронавируса записались 371 406 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала