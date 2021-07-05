В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза

Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Для вакцинации достаточно одной дозы

В Минздраве отметили, что Janssen является векторной вакциной, которая содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая белок вируса SARS-CoV-2. Для полной иммунизации этой вакциной достаточно одной дозы.

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Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны.

Что это за вакцина Janssen?

Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

Еще одно преимущество этой вакцины – возможность хранить в обычном холодильнике.

Janssen уже вакцинировали в Украине

Недавно компания Johnson & Johnson заявила об эффективности своей вакцины от Дельта-штамма коронавируса . Последние исследования подтвердили, что одна прививка вакциной этого производителя оказывает иммунную защиту против коронавирус на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного варианта COVID-19 – Дельта. Помимо антител, вакцина способствует появлению Т-клеток для защиты от заболевания.

К слову, в Украине уже проводили вакцинацию этим препаратом. В мае в страну прибыли 500 доз вакцины Janssen для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима.

Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.