В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза
Источник:Минздрав Украины
Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.
Для вакцинации достаточно одной дозы
В Минздраве отметили, что Janssen является векторной вакциной, которая содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая белок вируса SARS-CoV-2. Для полной иммунизации этой вакциной достаточно одной дозы.
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Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны.
Что это за вакцина Janssen?
Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.
Еще одно преимущество этой вакцины – возможность хранить в обычном холодильнике.Обратите внимание! Недавно компания Johnson & Johnson заявила об эффективности своей вакцины от Дельта-штамма коронавируса. Последние исследования подтвердили, что одна прививка вакциной этого производителя оказывает иммунную защиту против коронавирус на срок 8 месяцев, а также защищает от более заразного варианта COVID-19 – Дельта. Помимо антител, вакцина способствует появлению Т-клеток для защиты от заболевания.
Janssen уже вакцинировали в Украине
К слову, в Украине уже проводили вакцинацию этим препаратом. В мае в страну прибыли 500 доз вакцины Janssen для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима.
Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.