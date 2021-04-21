Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи. Препарат должен поступить в Украину в рамках инициативы COVAX.

По словам главы Минздрава, 22 апреля в Украину должны прибыть 367 тысяч доз этой вакцины.

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Регистрация в Украине южнокорейской вакцины AstraZeneca

Подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена ​​на южнокорейской площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX,

– отметил Степанов.

Министр объяснил, что часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали Covishield, остальные – для первой прививки.

В то же время глава Минздрава отметил, что вакцины AstraZeneca и Covishield идентичны, поэтому "манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки останутся манипуляциями".

Обратите внимание! Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вторую партию вакцины от AstraZeneca хотят использовать буквально за 2 – 3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения.

Вакцинация в Украине: основное

По данным МЗ, за сутки 19 апреля прививки против коронавируса получили 12 144 человека. С начала кампании вакцинировали 462 791 человека, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

Прививки проводили 232 мобильные бригады по иммунизации и 360 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.



План вакцинации от коронавируса / Источник: МЗ / Инфографика 24 канала