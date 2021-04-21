В Украине зарегистрировали южнокорейскую вакцину AstraZeneca
Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи. Препарат должен поступить в Украину в рамках инициативы COVAX.
Источник:фейсбук Максима Степанова
По словам главы Минздрава, 22 апреля в Украину должны прибыть 367 тысяч доз этой вакцины.
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Регистрация в Украине южнокорейской вакцины AstraZeneca
Подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Это тот препарат, который приедет к нам в рамках инициативы COVAX,
– отметил Степанов.
Министр объяснил, что часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали Covishield, остальные – для первой прививки.
В то же время глава Минздрава отметил, что вакцины AstraZeneca и Covishield идентичны, поэтому "манипуляции скептиков относительно угрозы второй дозы прививки останутся манипуляциями".
- По данным МЗ, за сутки 19 апреля прививки против коронавируса получили 12 144 человека. С начала кампании вакцинировали 462 791 человека, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).
- Прививки проводили 232 мобильные бригады по иммунизации и 360 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.
План вакцинации от коронавируса / Источник: МЗ / Инфографика 24 канала
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