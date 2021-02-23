Вакцина от производителей Pfizer и BioNTech прошла регистрацию в Украине. Это означает, что препарат можно официально и беспрепятственно использовать на территории страны.

Главный санитарный врач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко 23 февраля сообщил, что вакцину против коронавируса от производителей Pfizer и BioNTech уже зарегистрировали в Украине.

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Виктор Ляшко “Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата для профилактики COVID-19. Это препарат Covishield/AstraZeneca, – рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer".

Ляшко не сказал, на какой площадке производится вакцина Pfizer для Украины. "Надо посмотреть", – признался санврач.

Во время этого же брифинге Виктор Ляшо заявил, что вакцинация в Украине стартует 24 февраля.

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23 февраля 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca прибыли в аэропорт Борисполь. Новые поставки этой вакцины ожидают каждые 7 – 10 дней.

Как только вакцину распределят между регионами, мобильные группы вакцинации начнут иммунизацию приоритетной группы – врачей, работающих с больными COVID-19.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 миллионов украинцев.

Запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих будет открыта с 1 марта и будет проходить через приложение "Дия", портал "Дия" и контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала