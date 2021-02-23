В Украине зарегистрировали первую вакцину против коронавирусного заболевания от Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях в Индии и имеет локальное название CoviShield. Препарат одобрили для экстренного использования.

Детали регистрации

Первые 500 тысяч доз вакцины должны прибыть в Украину с завода в Индии сегодня, 23 февраля. Заявку на регистрацию вакцины подали 15 февраля. Так быстро зарегистрировать препарат удалось благодаря закону, который сокращает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 до 5 рабочих дней.

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Главное о вакцине CoviShield

Вакцину Oxford-AstraZeneca (локальное название CoviShield) производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. То есть, по сути CoviShield – это то та же AstraZeneca, но индийского производства, по лицензии Оксфордского университета (именно он является разработчиком вакцины).

Вакцину для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия,

– говорится в сообщении Минздрава.

Covishield содержит следующие ингредиенты: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат-80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат трилон Б (EDTA) и раствор для инъекций.

Условия хранения и эффективность вакцины

Препарат можно безопасно хранить при температуре от 2°C до 8°C. Поэтому вакцину можно непосредственно доставлять в любые медицинские учреждения.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины.