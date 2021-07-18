Среди новых пациентов 27 детей и 4 медика. В больницы госпитализировали 382 больных с установленным COVID – 19 или подозрением на наличие болезни.
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К сожалению, еще 8 пациентов умерли. Зато 241 человек выздоровел.
За сутки в Украине провели 26 082 теста на коронавирус:
- методом ПЦР – 13 429 человек,
- методом ИФА – 3 158 человек,
- экспресс-тестами – 9 495 человек.
С начала пандемии в Украине провели 11 151 481 ПЦР-тестирование.
- Киев – 43 случая;
- Винницкая область – 19 случаев;
- Волынская область – 4 случая;
- Днепропетровская область – 50 случаев;
- Донецкая область – 13 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 10 случаев;
- Ивано – Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 17 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 8 случаев;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 35 случаев;
- Полтавская область – 6 случаев;
- Ровненская область – 3 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 8 случаев;
- Черновицкая область – 5 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала