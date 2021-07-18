Среди новых пациентов 27 детей и 4 медика. В больницы госпитализировали 382 больных с установленным COVID – 19 или подозрением на наличие болезни.

К теме Новости о коронавирусе 17 июля: насколько больше антител формирует Pfizer, вакцинация детей

К сожалению, еще 8 пациентов умерли. Зато 241 человек выздоровел.

За сутки в Украине провели 26 082 теста на коронавирус:

  • методом ПЦР – 13 429 человек,
  • методом ИФА – 3 158 человек,
  • экспресс-тестами – 9 495 человек.

С начала пандемии в Украине провели 11 151 481 ПЦР-тестирование.

  • Киев – 43 случая;
  • Винницкая область – 19 случаев;
  • Волынская область – 4 случая;
  • Днепропетровская область – 50 случаев;
  • Донецкая область – 13 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 10 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 6 случаев;
  • Киевская область – 17 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Львовская область – 8 случаев;
  • Николаевская область – 9 случаев;
  • Одесская область – 35 случаев;
  • Полтавская область – 6 случаев;
  • Ровненская область – 3 случая;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 11 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 8 случаев;
  • Черновицкая область – 5 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала