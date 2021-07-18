В Украине значительно снизилась суточная заболеваемость COVID-19

18 июля 2021 , 08:19
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 18 июля в Украине выявили более 2,2 миллиона инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки болезнь диагностировали еще 299 людям.

Среди новых пациентов 27 детей и 4 медика. В больницы госпитализировали 382 больных с установленным COVID – 19 или подозрением на наличие болезни.

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К сожалению, еще 8 пациентов умерли. Зато 241 человек выздоровел.

За сутки в Украине провели 26 082 теста на коронавирус:

  • методом ПЦР – 13 429 человек,
  • методом ИФА – 3 158 человек,
  • экспресс-тестами – 9 495 человек.

С начала пандемии в Украине провели 11 151 481 ПЦР-тестирование.

За все время пандемии в Украине:
  • обнаружили – 2 244 495 больных;
  • выздоровели – 2 181 198 человека;
  • умерли – 52 726 пациента.
  • Киев – 43 случая;
  • Винницкая область – 19 случаев;
  • Волынская область – 4 случая;
  • Днепропетровская область – 50 случаев;
  • Донецкая область – 13 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Запорожская область – 10 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 6 случаев;
  • Киевская область – 17 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 1 случай;
  • Львовская область – 8 случаев;
  • Николаевская область – 9 случаев;
  • Одесская область – 35 случаев;
  • Полтавская область – 6 случаев;
  • Ровненская область – 3 случая;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 11 случаев;
  • Херсонская область – 15 случаев;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 8 случаев;
  • Черновицкая область – 5 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт