В Украине значительно снизилась суточная заболеваемость COVID-19

По состоянию на 18 июля в Украине выявили более 2,2 миллиона инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки болезнь диагностировали еще 299 людям.

Среди новых пациентов 27 детей и 4 медика. В больницы госпитализировали 382 больных с установленным COVID – 19 или подозрением на наличие болезни.

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К сожалению, еще 8 пациентов умерли. Зато 241 человек выздоровел.

За сутки в Украине провели 26 082 теста на коронавирус:

методом ПЦР – 13 429 человек,

методом ИФА – 3 158 человек,

экспресс-тестами – 9 495 человек.

С начала пандемии в Украине провели 11 151 481 ПЦР-тестирование.

обнаружили – 2 244 495 больных;

выздоровели – 2 181 198 человека;

умерли – 52 726 пациента.

Киев – 43 случая;

Винницкая область – 19 случаев;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 50 случаев;

Донецкая область – 13 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Запорожская область – 10 случаев;

Ивано – Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 17 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 8 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 6 случаев;

Ровненская область – 3 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 8 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала