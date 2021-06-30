В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом
30 июня 2021 , 08:22Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 633 человека, из них 31 – ребенок и 19 – медработников.
Количество инфицированных является самым низким с июня прошлого года. В больницы госпитализировали 360 человека. От осложнений болезни умерли 40 пациентов. В то же время выздоровели 2 294 человека.
Также на тему: Новости о коронавирусе 29 июня: CoronaVac эффективна для детей, штамм Дельта Плюс в России
За сутки протестированы:
- методом ПЦР – 22 511 человек,
- методом ИФА – 9 581 человек,
- экспресс-тестами – 13 702 человека.
Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:
- г. Киев – 225 случаев;
- Винницкая область – 8 случаев;
- Волынская область – 15 случаев;
- Днепропетровская область – 11 случаев;
- Донецкая область – 48 случаев;
- Житомирская область – 8 случаев;
- Закарпатская область – 9 случаев;
- Запорожская область – 16 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев;
- Киевская область – 26 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 32 случая;
- Львовская область – 30 случаев;
- Николаевская область – 4 случая;
- Одесская область – 27 случаев;
- Полтавская область – 26 случаев;
- Ровненская область – 18 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 34 случая;
- Херсонская область – 12 случаев;
- Хмельницкая область – 9 случаев;
- Черкасская область – 30 случаев;
- Черновицкая область – 3 случая;
- Черниговская область – 14 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала