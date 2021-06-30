В Украине значительно возросло количество больных коронавирусом

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 633 человека, из них 31 – ребенок и 19 – медработников.

Количество инфицированных является самым низким с июня прошлого года. В больницы госпитализировали 360 человека. От осложнений болезни умерли 40 пациентов. В то же время выздоровели 2 294 человека.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР – 22 511 человек,

методом ИФА – 9 581 человек,

экспресс-тестами – 13 702 человека.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

г. Киев – 225 случаев;

Винницкая область – 8 случаев;

Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 11 случаев;

Донецкая область – 48 случаев;

Житомирская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 9 случаев;

Запорожская область – 16 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев;

Киевская область – 26 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 30 случаев;

Николаевская область – 4 случая;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровненская область – 18 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 34 случая;

Херсонская область – 12 случаев;

Хмельницкая область – 9 случаев;

Черкасская область – 30 случаев;

Черновицкая область – 3 случая;

Черниговская область – 14 случаев.

По состоянию на 30 июня выздоровели – 2 166 668 человек. Жертвами коронавируса стали 52 340 жителей страны.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала