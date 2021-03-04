39-летний мужчина Александр, который первым в Украине заболел коронавирусом, дал совет всем гражданам страны и рассказал, как ему живется после "травли" соседей.

О болезни стало известно год назад, 3 марта 2020 года. Тогда соседи, когда узнали о его диагнозе, начали унизительную "травлю".

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О прошлом Александр говорить не хочет, но касаемо пандемии коронавируса он советует украинцам вакцинироваться, несмотря на разговоры о явной или мнимой опасности прививок.

По его мнению, государство слишком мало информирует людей о том, почему прививки – это важно.

Могу сказать, что положительно отношусь к вакцинации, считаю это необходимостью. Но признаю, информации о самых вакцинах мало,

– сказал мужчина.

Он вспомнил, как год назад о его болезни узнала первая соседка-медик, которая начала сеять панику и распространять слухи. Впоследствии 59-летняя женщина была привлечена к административной ответственности.

"Был составлен административный протокол по признакам статьи 173-1 (распространение ложных слухов). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 255 грн или исправительные работы сроком на 1 месяц", – сообщили в полиции.

Как заболел первый украинец на коронавирус

3 марта 2020 года в Украине появился первый человек, заболевший COVID-2019 – 39-летний мужчина Александр, вернувшийся из Италии. О диагнозе он узнал в день рождения.

Когда соседи узнали о болезни мужчины в Черновцах, они устроили настоящую дикость: перекрыли движение на улице и не позволяли жене Александра выходить из дома. Тогда только через несколько дней полиция и городские чиновники с трудом смогли успокоить протестующих.