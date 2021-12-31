Не планирует останавливаться

Более того, он заявил, что не планирует останавливаться и хочет получить 25 доз вакцин. А для обещанной путевки – ему нужно 20.

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Мужчина заявил, что он вакцинировался от коронавируса уже 18 раз. В качестве доказательства он показал данные о прививках в системе Helsi.

Справка. Helsi – медицинская информационная система для учреждений здравоохранения и медицинский портал для пациентов в Украине. Помимо прочего, сервис хранит данные не только о проведенной вакцинации от коронавируса, но и гриппа на других. Официальные данные хранятся в электронной системе здравоохранения.

Мотивация – якобы рейтинг врача и путевка

Мужчина утверждает, что он вакцинируется, поскольку якобы его семейная врач пообещала поместить его в больницу в Харькове, а затем подарить путевку в санаторий. А многочисленными прививками женщина пыталась повысить свой рейтинг на медицинском портале Helsi.

Вместе с тем, для 24 канала в пресс-службе Helsi подчеркнули: "Никакие такие действия, как количество внесенных прививок у пациента, не поднимают "рейтинг", такого понятия даже не существует в системе. Единственное, что может быть рейтингом, когда пациент будет давать отзывы о враче после приема".

Там также добавили, что система не имеет ограничений, поэтому могли внести неограниченное количество прививок.

Так работает любая медицинская система. Но здесь возникает огромный вопрос к компетенции врачей, вносивших эти прививки. Врач по протоколу должен проверять, какие прививки имеет пациент. Хотя бы, чтобы понять можно ли ему давать ту или иную вакцину,

– отметили в пресс-службе Helsi.

Что говорит семейный врач

Зато семейный врач мужа все отрицает и заявляет, что не знает такого пациента. Однако в системе есть данные, что горе-рекордсмен является ее подопечным.

Еще одну из прививок мужчина хотел сделать в Мукачево Закарпатской области, однако там ему отказали.

Пока неизвестно, как мужчине удалось прививаться столько раз.

Внимание! Источники 24 канала в Министерстве здравоохранения сообщили, что сомневаются в достоверности этой информации – этот случай нужно отдельно проверить. Однако для официального ответа мы подали запрос в ведомство.