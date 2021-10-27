Теперь ребенка можно вакцинировать против коронавируса независимо от принадлежности к группе риска или независимо от того, поедет ли он за границу. Пока подростка в возрасте от 12 лет можно прививать препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech.

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Условия вакцинации детей

Дети, которым по состоянию здоровья не грозит тяжелая форма COVID-19, могут сделать прививку только при условии наличия вакцины.

Противопоказание к вакцинации такое же, как и у взрослых – наличие аллергии на один из компонентов препарата Comirnaty.

Препарат нужно вводить двумя дозами с интервалом между прививкой от 21 до 28 дней.

Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (к примеру, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.

Нужно ли согласие родителей

Да, прививка детей проводится только с согласия родителей и только в их присутствии. Для того, чтобы вакцинировать своего ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.

Выбирая пункт прививки важно узнать, проводят ли там вакцинацию Pfizer-BioNTech.

Может ли ребенок получить COVID-сертификат

Пока что это невозможно, поскольку действующие сертификаты вакцинации нуждаются в верификации и Дия-подписи, которые не могут получить граждане в возрасте до 18 лет.

Но в Минцифры заявили, что сейчас работают над этим вопросом.