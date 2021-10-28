Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.

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Темпы тестирования населения

В течение 28 октября в Украине провели 151 504 теста на коронавирус различными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 77 573,
  • методом ИФА – 21960,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 51 971.

Статистика коронавируса в регионах за сутки:

  • Киев – 1 451 случай;
  • Винницкая область – 460 случаев;
  • Волынская область – 587 случаев;
  • Днепропетровская область – 2 113 случаев;
  • Донецкая область – 1 180 случаев;
  • Житомирская область – 1 668 случаев;
  • Закарпатская область – 401 случай;
  • Запорожская область – 1 449 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
  • Киевская область – 906 случаев;
  • Кировоградская область – 184 случая;
  • Луганская область – 656 случаев;
  • Львовская область – 1 506 случаев;
  • Николаевская область – 593 случая;
  • Одесская область – 2 296 случаев;
  • Полтавская область – 1 022 случая;
  • Ровненская область – 937 случаев;
  • Сумская область – 825 случаев;
  • Тернопольская область – 748 случаев;
  • Харьковская область – 1 517 случаев;
  • Херсонская область – 1 093 случая;
  • Хмельницкая область-1 117 случаев;
  • Черкасская область – 706 случаев;
  • Черновицкая область – 696 случаев;
  • Черниговская область – 702 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал