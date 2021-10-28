Абсолютный максимум: в Украине заболели коронавирусом более 26 тысяч человек

В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 1 830 детей и 477 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.

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Темпы тестирования населения

В течение 28 октября в Украине провели 151 504 теста на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 77 573,

методом ИФА – 21960,

исследований экспресс-тестами на антиген – 51 971.

Важно! С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 851 804 случаях инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 28 октября выздоровели 2 411 711 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 204 жителя страны.

Статистика коронавируса в регионах за сутки:

Киев – 1 451 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 587 случаев;

Днепропетровская область – 2 113 случаев;

Донецкая область – 1 180 случаев;

Житомирская область – 1 668 случаев;

Закарпатская область – 401 случай;

Запорожская область – 1 449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область – 906 случаев;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 656 случаев;

Львовская область – 1 506 случаев;

Николаевская область – 593 случая;

Одесская область – 2 296 случаев;

Полтавская область – 1 022 случая;

Ровненская область – 937 случаев;

Сумская область – 825 случаев;

Тернопольская область – 748 случаев;

Харьковская область – 1 517 случаев;

Херсонская область – 1 093 случая;

Хмельницкая область-1 117 случаев;

Черкасская область – 706 случаев;

Черновицкая область – 696 случаев;

Черниговская область – 702 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал