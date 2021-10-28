Абсолютный максимум: в Украине заболели коронавирусом более 26 тысяч человек
Источник:Минздрав
В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 1 830 детей и 477 медработников.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
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Темпы тестирования населения
В течение 28 октября в Украине провели 151 504 теста на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 77 573,
- методом ИФА – 21960,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 51 971.
Важно! С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 851 804 случаях инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 28 октября выздоровели 2 411 711 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 204 жителя страны.
Статистика коронавируса в регионах за сутки:
- Киев – 1 451 случай;
- Винницкая область – 460 случаев;
- Волынская область – 587 случаев;
- Днепропетровская область – 2 113 случаев;
- Донецкая область – 1 180 случаев;
- Житомирская область – 1 668 случаев;
- Закарпатская область – 401 случай;
- Запорожская область – 1 449 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
- Киевская область – 906 случаев;
- Кировоградская область – 184 случая;
- Луганская область – 656 случаев;
- Львовская область – 1 506 случаев;
- Николаевская область – 593 случая;
- Одесская область – 2 296 случаев;
- Полтавская область – 1 022 случая;
- Ровненская область – 937 случаев;
- Сумская область – 825 случаев;
- Тернопольская область – 748 случаев;
- Харьковская область – 1 517 случаев;
- Херсонская область – 1 093 случая;
- Хмельницкая область-1 117 случаев;
- Черкасская область – 706 случаев;
- Черновицкая область – 696 случаев;
- Черниговская область – 702 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.