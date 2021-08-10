Такую информацию подтвердил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Он отметил, что 1 августа женщина вернулась из Турции.

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В течение 9 – 10 августа пациентка находилась на стационарном лечении в Киевской городской клинической больнице №4. К сожалению, спасти ее не удалось.

Киевлянка получила первую дозу вакцины Moderna

По словам чиновника, 5 августа женщина получила первую дозу прививки – препаратом Moderna. На следующий день она пожаловалась на первые симптомы болезни: была боль в руке и температура тела до 37, 2. Еще через день появилась рвота, была незначительная лихорадка и слабость. 8 августа к этому неутешительному перечню добавилась еще и вялость.

9 августа состояние больной вновь резко ухудшилось, у нее началась одышка. Родные вызвали скорую, в больницу киевлянка попала в очень тяжелом состоянии. Женщину сразу перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Почему не помогла прививкиа против COVID-19

Кравченко предположил, что женщина могла получить прививку в продромальный период – то есть на начальном этапе болезни. Ведь 9 августа она сдала ПЦР-тест на коронавирус, результат был положительным. Ранее киевлянка COVID-19 не болела.

Важно! Вакцинация – важный этап в преодолении пандемии коронавируса. Подтверждений того, что упомянутый случай связан именно с прививкой, нет.

Что известно о вакцине Moderna