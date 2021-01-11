Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech. В первом квартале 2021 года в Украину должно поступить 5 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Зато в 2022 году на украинском предприятии ПрАТ "Лекхим-Харьков" наладится производство вакцины. Об этом говорится в соглашении, условия которого опубликованы на официальном сайте "Лекхим".

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В соответствии с этим соглашением, группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVax от Sinovac Biotech в Украине.

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, которые являются партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, относительно сотрудничества в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, сроком на 5 лет,

– сообщает пресс-служба компании.

Кроме этого, группа фармкомпаний "Лекхим" планирует организовать полный цикл производства основного перечня вакцин с 2025 года.

Когда вакцина попадет в Украину