В Харьковском военном госпитале запасов крови на два дня

В Харькове призвали горожан стать донорами, чтобы в случае полномасштабного вторжения обеспечить военный госпиталь необходимым количеством.

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На просьбу откликнулись полсотни курсантов Харьковского национального университета воздушных сил. Они сдают кровь на нужды военного госпиталя.

Донорская плазма, которая может сохраняться до трех лет, в достаточном количестве, а вот запасов эритроцитной крови хватит всего на два дня, рассказали в медучреждении.

Надо хотя бы 5-7-дневный запас донорской крови иметь,

– рассказал заведующий отделом подбора доноров Харьковского областного центра службы крови Юрий Верховенко.

Ситуация на Днепропетровщине

В то же время Днепропетровская станция переливания крови сообщила, что каждый резервуар крови и ее компонент сейчас буквально на вес золота. Здесь сообщили, что запасов хватит на 20 дней.

Однако если их будут выдавать бесперебойно, то нужно, чтобы люди приходили сдавать кровь каждый день.

Львов наращивает медицинские мощности

Первое территориальное медицинское объединение Львова сообщило, что увеличивает запасы по донорству крови – с 4 до 8 тысяч доноров. Также готовит медикаменты на три месяца, а также дизельные генераторы, запасы воды и продуктов питания.

Необходимость медицинской помощи возросла из-за наплыва людей, которые переезжают во Львов. Поэтому в медучреждении расширили мощности в каждом отделении.

Что нужно знать, если хотите сдать кровь

Донором может стать здоровый человек от 18 до 60 лет с весом не менее 50 килограммов.

Кроме того, есть список заболеваний, при которых кровь сдавать нельзя, в частности хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2-3 степени.

За 3 – 5 дней до сдачи крови следует исключить прием лекарств, имеющих в составе аспирин и анальгин;

За 48 часов не употребляйте алкоголь.

Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала