Это цифровой документ, в котором присутствует информация о прививках против коронавируса. Его разрабатывали для беспрепятственных путешествий в ЕС.

К теме Украине придется вводить ограничения для невакцинированных, – "слуга народа" Радуцкий

Для того чтобы с помощью этих сертификатов можно было путешествовать, они еще должны пройти несколько этапов согласования. Техническое оценивание со стороны ЕС является первым из них. Но этот этап уже прошли, поскольку 4 августа наши электронные сертификаты оценили довольно успешно.

Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС,

– рассказали в Минцифры.

Когда можно будет свободно путешествовать в ЕС

Осталось лишь согласование от Еврокомиссии и подписание соглашений. В Украине ожидают, что это не займет много времени. После этого стороны подпишут меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами.

В кратчайшие сроки мы смогли разработать и внедрить COVID-сертификаты, хотя поначалу это казалось почти невозможным. Уже скоро украинцы смогут вернутся к привычной доковидной жизни с путешествиями и бизнес-встречами с иностранными партнерами,

– заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом чиновники не указывают никакие сроки.

Как получить такой сертификат:

Пройти полный курс прививки против коронавируса,

Скачать приложение "Дия".

Справка: пока что COVID-сертификаты не доступны для всех желающих – они работают в режиме бета-тестирования. Однако вскоре систему обещают открыть для всех граждан.