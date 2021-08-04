Украинские COVID-сертификаты прошли техническую проверку ЕС: что это значит
Источник:BBC
Украинские COVID-сертификаты успешно прошли технические оценки в Евросоюзе. Речь идет о тех сертификатах, которые размещены в приложении Дия.
Это цифровой документ, в котором присутствует информация о прививках против коронавируса. Его разрабатывали для беспрепятственных путешествий в ЕС.
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Для того чтобы с помощью этих сертификатов можно было путешествовать, они еще должны пройти несколько этапов согласования. Техническое оценивание со стороны ЕС является первым из них. Но этот этап уже прошли, поскольку 4 августа наши электронные сертификаты оценили довольно успешно.
Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС,
– рассказали в Минцифры.
Когда можно будет свободно путешествовать в ЕС
Осталось лишь согласование от Еврокомиссии и подписание соглашений. В Украине ожидают, что это не займет много времени. После этого стороны подпишут меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами.
В кратчайшие сроки мы смогли разработать и внедрить COVID-сертификаты, хотя поначалу это казалось почти невозможным. Уже скоро украинцы смогут вернутся к привычной доковидной жизни с путешествиями и бизнес-встречами с иностранными партнерами,
– заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
При этом чиновники не указывают никакие сроки.
Как получить такой сертификат:
- Пройти полный курс прививки против коронавируса,
- Скачать приложение "Дия".