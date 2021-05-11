Врач-инфекционист Людмила Гринев отметила, что во Львовской области уменьшилось количество инфицированных коронавирусом.
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Медик отметила, что у коронавируса появился дополнительный симптом – нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания неизменна, но у части пациентов наблюдаем дополнительные симптомы – нарушения в работе желудочно-кишечного тракта,
– сообщила Людмила Гринев.
По ее словам, в областной инфекционной больницы на сегодня находится 121 пациент с коронавирусом.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 11 мая
По состоянию на 11 мая в Украине в течение суток в стране зафиксировали 2298 новых больных, из них 89 детей и 34 медработника.
На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 1084 человека с установленным диагнозом COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 119 пациентов умерли, а 8617 – выздоровели.
С начала пандемии в Украине:
- Выявили – 2 124 535 больных;
- Выздоровели – 1 777 370 инфицированных;
- Умерли – 46 631 пациент;
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