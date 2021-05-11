Врач-инфекционист Людмила Гринев отметила, что во Львовской области уменьшилось количество инфицированных коронавирусом.

Читайте также Когда будут прививать украинцев, записавшихся на вакцинацию через приложение "Дия"

Медик отметила, что у коронавируса появился дополнительный симптом – нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Пребывание в стационаре длится до двух недель, клиника заболевания неизменна, но у части пациентов наблюдаем дополнительные симптомы – нарушения в работе желудочно-кишечного тракта,

– сообщила Людмила Гринев.

По ее словам, в областной инфекционной больницы на сегодня находится 121 пациент с коронавирусом.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 11 мая

По состоянию на 11 мая в Украине в течение суток в стране зафиксировали 2298 новых больных, из них 89 детей и 34 медработника.

На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 1084 человека с установленным диагнозом COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 119 пациентов умерли, а 8617 – выздоровели.

С начала пандемии в Украине:

Выявили – 2 124 535 больных;

Выздоровели – 1 777 370 инфицированных;

Умерли – 46 631 пациент;



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала