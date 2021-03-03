Неделю назад, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация против COVID-19. Первыми в списке на прививку являются медицинские работники, однако некоторые врачи отказываются от вакцины. Поэтому медики запустили флешмоб #ялікарявакцинуюсь в социальной сети фейсбук, чтобы показать пример своим коллегам и пациентам.

Инициативу запустил врач-терапевт Руслан Буяновский. Он признался: его возмутило то, что за последнее время некоторые популярные в соцсетях врачи написали, что они не собираются вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

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Мол, тем, кто уже переболел, прививка не нужна. Мне стыдно за коллег, которые не понимают своей ответственности за то, что они транслируют на широкую публику. А тем более, когда они транслируют научно не подтвержденные и ошибочные предположения. Вопрос вакцинации – это не вопрос вообще. Вакцинироваться нужно!

– заявил Руслан Буяновский.

По словам терапевта, ответственные врачи должны собственным примером показывать людям, что в условиях пандемии смертельно опасной болезни прививка является жизненной необходимостью.

Флешмоб #ялікарявакцинуюсь уже активно подхватили десятки медиков.

Семейный врач Наталья Вильнер опубликовала фото во время вакцинации от COVID-19. Женщина написала, что вакцинация – это самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями.

"Особенно для тех, которые до сих пор не имеют специфического лечения. Вакцинация безопасна. Гораздо безопаснее самого заболевания COVID. Да, есть более эффективные вакцины. Но вторая волна не будет ждать, пока в Украину дойдет Pfizer... Так что колем то, что есть в наличии, и будем здоровы! Первая доза covishield done!", – заявила Наталья Вильнер.

Я переболела COVID легко. К сожалению, мой родной человек имел тяжелое течение заболевания, находясь на грани жизни и смерти. Мы справились. Защитные антитела после болезни не могут сохраняться вечно. Я не хочу повторения. Я буду вакцинироваться доступной вакциной, как только придет моя очередь, отдавая преимущество тем, кто еще не болел,

– написала врач-педиатр Светлана Валла в инстаграме.

"Чипирована", – шутит врач-инфекционист Наталья Жураковская.

Флешмоб также поддерживабт и те медики, которые не борются с коронавирусом на "передовой", поэтому они получат вакцину позже.

"Я врач, и я работаю в отделении мобильной паллиативной помощи детям в г. Киев. Я не болела болезнью, вызванной коронавирусом. Когда придет моя очередь, я вакцинируюсь, потому что я боюсь заболеть бессимптомно и стать причиной болезни кого-то из моих пациентов. Я вакцинируюсь, чтобы защитить себя и защитив уязвимых", – написала Анна Яцульчак.