Такие данные привел министр здравоохранения Виктор Ляшко во время первого Регионального форума "Реформа школьного питания".

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Как много сахара потребляют дети

В среднем дети до трех лет уже потребляют около 50 граммов сахара в сутки при норме 25 граммов, а школьники – 67 граммов.

Причинами чрезмерного потребления сахара являются сладкие газированные напитки и низкая физическая активность подростков.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Это приводит к тому, что у нас ожирение у детей. Например, 12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте 11 – 17 лет. Именно в школьный период".

Предупредить большинство заболеваний можно скорректировав рацион

Поэтому, министр призвал организации правильного питания детей помочь предупредить в будущем появление различных заболеваний.

К слову, меню, которое пока вводится в школах, показывает, что здоровое питание – это не только полезно, но и вкусно и разнообразно.

Как изменится питание в школах и когда

Украинские школы должны ввести новое школьное меню с 1 января 2022 года.

Переход на новое меню планировали во всех школах с 1 сентября 2021 года. Однако часть заведений уже заключили договоры с поставщиками без учета новых норм.

Внимание! 75% продуктов в школьных столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Так, картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более 2 – 3 раз в неделю. Отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день, нельзя.

В школьных меню должны:

сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

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