Такие данные привел министр здравоохранения Виктор Ляшко во время первого Регионального форума "Реформа школьного питания".
Актуально С 1 сентября в школах запускают реформу школьного питания: изменения и сроки
Как много сахара потребляют дети
В среднем дети до трех лет уже потребляют около 50 граммов сахара в сутки при норме 25 граммов, а школьники – 67 граммов.
Причинами чрезмерного потребления сахара являются сладкие газированные напитки и низкая физическая активность подростков.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Это приводит к тому, что у нас ожирение у детей. Например, 12% юношей и 8% девушек имеют ожирение в возрасте 11 – 17 лет. Именно в школьный период".
Предупредить большинство заболеваний можно скорректировав рацион
Поэтому, министр призвал организации правильного питания детей помочь предупредить в будущем появление различных заболеваний.
К слову, меню, которое пока вводится в школах, показывает, что здоровое питание – это не только полезно, но и вкусно и разнообразно.
Как изменится питание в школах и когда
Украинские школы должны ввести новое школьное меню с 1 января 2022 года.
Переход на новое меню планировали во всех школах с 1 сентября 2021 года. Однако часть заведений уже заключили договоры с поставщиками без учета новых норм.
В школьных меню должны:
- сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;
- уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;
- увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;
- увеличить количество молочных продуктов в рационе.
Интересно Как подорожает обновленное школьное меню: Клопотенко назвал цены