Украинский паспорт вакцинации будет использоваться на территории ЕС. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко "Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан, полностью будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас".

Министр анонсировал пресс-брифинг с участием Минздрава и Министерства цифровой трансформации по СOVID-сертификатам. Он состоится 20 августа.

Что такое COVID-сертификат

COVID-сертификат – это цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса.

Кроме этого, в нем будет информация о перенесенном заболевании или негативном ПЦР-тесте, который подтверждается цифровой подписью.

Соответственно, в международном сертификате также будет указываться имя, фамилия, дата рождения, название страны, выдавшей документ и уникальный номер. В то же время в украинской версии только имя, фото и уникальный номер.

Украинские COVID-сертификаты: что известно