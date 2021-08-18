Украинский паспорт вакцинации будет использоваться на территории ЕС. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Виктор Ляшко
"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан, полностью будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас".
Министр анонсировал пресс-брифинг с участием Минздрава и Министерства цифровой трансформации по СOVID-сертификатам. Он состоится 20 августа.
Что такое COVID-сертификат
COVID-сертификат – это цифровой документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса.
Кроме этого, в нем будет информация о перенесенном заболевании или негативном ПЦР-тесте, который подтверждается цифровой подписью.
Соответственно, в международном сертификате также будет указываться имя, фамилия, дата рождения, название страны, выдавшей документ и уникальный номер. В то же время в украинской версии только имя, фото и уникальный номер.
Украинские COVID-сертификаты: что известно
- Тестирование COVID-сертификата начали еще 1 июля. Он доступен через мобильное приложение (для iOS) или портал "Дия" для небольшого количества пользователей, которые приняли участие в бета-тестировании и полностью вакцинировались против коронавируса.
- 4 августа в правительстве сообщили, что украинские COVID-сертификаты прошли техническую проверку в ЕС.
- Сейчас ждут подтверждения от Google, чтобы приложение для операционной системы Android появилось в Google Store. Тогда станет доступной бета-версия приложения, которую также останется протестировать.
- COVID-сертификат до сих пор находится на стадии тестирования, поэтому сейчас украинцам доступно только бумажное международное свидетельство о вакцинации.