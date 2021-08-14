Украинские туристы жалуются на интоксикацию: при чем здесь медузы в Азовском море

Сразу нескольким туристам, которые отдыхают на Азовском море, стало плохо. Они жалуются на интоксикацию. Возможно, к этому причастно нашествие медуз.

Как известно, летом 2021 года от огромного количества медуз пострадала ряд курортных городов Украины, в частности Бердянск, Лазурное и Кирилловка. Как выяснилось, они могут быть причиной интоксикации организма.

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Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой. Интересно, что потерпевшие могли даже не контактировать с морскими животными.

Во всем виноваты медузы?

Предполагают, что интоксикацию может вызвать даже запах организмов, которые разлагаются. Не сразу удается убрать медуз с пляжа. Они долго лежат под палящим солнцем, а люди вдыхают эти пары.

Врачи говорят, что большинство интоксикаций в море бывает из-за контакта с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9 тысяч видов примерно 100, принадлежащих к типу таких, которые жалят (Cnidaria), считаются ядовитыми.

Что делать при ожогах

При ожогах медуз в Азовском море врачи рекомендуют использовать промывание морской водой, а также советуют сменить купальный костюм после выхода из моря.

Медузы в Азовском море: главное