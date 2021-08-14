Украинские туристы жалуются на интоксикацию: при чем здесь медузы в Азовском море
Источник:Ria-M
Сразу нескольким туристам, которые отдыхают на Азовском море, стало плохо. Они жалуются на интоксикацию. Возможно, к этому причастно нашествие медуз.
Как известно, летом 2021 года от огромного количества медуз пострадала ряд курортных городов Украины, в частности Бердянск, Лазурное и Кирилловка. Как выяснилось, они могут быть причиной интоксикации организма.
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Особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой. Интересно, что потерпевшие могли даже не контактировать с морскими животными.
Во всем виноваты медузы?
Предполагают, что интоксикацию может вызвать даже запах организмов, которые разлагаются. Не сразу удается убрать медуз с пляжа. Они долго лежат под палящим солнцем, а люди вдыхают эти пары.
Врачи говорят, что большинство интоксикаций в море бывает из-за контакта с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9 тысяч видов примерно 100, принадлежащих к типу таких, которые жалят (Cnidaria), считаются ядовитыми.
Что делать при ожогах
При ожогах медуз в Азовском море врачи рекомендуют использовать промывание морской водой, а также советуют сменить купальный костюм после выхода из моря.
Медузы в Азовском море: главное
- Летом 2021 года от нашествия медуз пострадала ряд курортных городов Украины. В эпицентре бедствия оказались Бердянск, Кирилловка и Лазурное.
- Отдыхающие жаловались, что зайти в воду – фактически невозможно. Особенно от нашествия медуз страдали дети.
- В то же время специалисты успокоили: в появлении такого количества медуз нет ничего аномального, это совершенно естественная ситуация.
- По состоянию на субботу, 14 августа, медузы отступили. Все из-за внезапного похолодания. Сколько это будет продолжаться – неизвестно, но сегодня их на пляжах гораздо меньше.