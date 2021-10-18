Найденные вещества можно использовать для создания лекарства против острого респираторного дистресс-синдрома – одного из самых опасных последствий коронавируса. Исследования еще продолжаются, но предварительные результаты достаточно обнадеживающие.

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Ученые хотели подобрать вещества, которые могли бы влиять на определенный фермент клеток крови и блокировать развитие воспалительного процесса. Этот фермент называется протеинкиназа С бета, который является ключевым для деятельности нейтрофильных внеклеточных ловушек – "ловцов" микробов.

Когда в организм попадает инфекция, тогда взрываются гранулоциты, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки – это сети, которые словно сплетены из ДНК погибших клеток крови.

Но SARS-CoV-2 заставляет гранулоциты самоуничтожаться. Это означает, что нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защищать организм, образуется так много, что они приводят к его саморазрушению.

Как проводилось исследование