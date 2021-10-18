Украинские ученые нашли вещества, которые могут уберечь от тяжелого последствия коронавируса
Ученые из Института молекулярной биологии и генетики совместно с исследователями из Института физиологии имени Богомольца НАН Украины нашли вещества, которые могут предотвратить острому воспалению легких при COVID-19.
Найденные вещества можно использовать для создания лекарства против острого респираторного дистресс-синдрома – одного из самых опасных последствий коронавируса. Исследования еще продолжаются, но предварительные результаты достаточно обнадеживающие.
К теме 8 месяцев спустя: сравнили продолжительность иммунитета от 3 известных COVID-вакцин
Ученые хотели подобрать вещества, которые могли бы влиять на определенный фермент клеток крови и блокировать развитие воспалительного процесса. Этот фермент называется протеинкиназа С бета, который является ключевым для деятельности нейтрофильных внеклеточных ловушек – "ловцов" микробов.
Когда в организм попадает инфекция, тогда взрываются гранулоциты, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки – это сети, которые словно сплетены из ДНК погибших клеток крови.
Но SARS-CoV-2 заставляет гранулоциты самоуничтожаться. Это означает, что нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны защищать организм, образуется так много, что они приводят к его саморазрушению.
Как проводилось исследование
-
Исследование длится уже 1,5 года. За это время украинским ученым удалось найти вещества, способные подавлять неконтролируемое образование таких ловушек.
-
Ученые отдела биомедицинской химии ИМБГ выполнили компьютерное моделирование для предсказания соединений с нужной биологической активностью и синтезировали спрогнозированные соединения.
-
После анализа соединений на изолированных лейкоцитах ученые из Института физиологии имени Богомольца перешли к серии экспериментов in vivo.
-
Ученые убеждены, что подобранные составы имеют "очень хорошие перспективы в предупреждении нейтрофил-зависимых повреждений" при остром воспалении легких у больных COVID-19.