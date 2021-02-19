Ученые из Института молекулярной биологии и генетики заявили, что готовы исследовать мутации SARS-CoV-2 на территории Украины. Но они не могут этого сделать без сотрудничества с другими структурами.

Мутации вирусов можно определить с помощью метода секвенирования. Для этого используют различные молекулярные технологии.

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В Институте молекулярной биологии и генетики есть секвенаторы нового поколения, подходящие для проведения таких исследований. А также соответствующие специалисты, которые могут проанализировать результаты. Но не хватает дорогих реагентов, хотя их цена не заоблачная.

Но проблема на самом деле заключается не в сложности технологии, а в отсутствии сотрудничества с другими инстанциями.



Секвенатор в лаборатории ИБГМ / фото Анна Геращенко

Для изучения мутаций вируса нужны разнопрофильные специалисты, которые сосредоточены по различным инстанциям, министерствам и академиям.

Наш институт находится в системе Национальной академии наук Украины. Центр общественного здоровья и больницы, где можно собрать образцы для анализа, – в системе Министерства здравоохранения, а Институт эпидемиологии и вирусологии имени Громашевского, который имеет разрешение работать с вирусами, – в системе Национальной академии медицинских наук,

– пояснил директор ИМБГ академик Михаил Тукало.

Но в ИМБГ предупредили, что усилия ученых и руководителей институтов могут и не иметь успеха – "инициатива застрянет на этапе договоренностей и получения различных разрешений на проведение исследований".

К сожалению, мы это уже проверили. Летом 2020 года наш Институт совместно с сотрудниками ЦОС в Киеве предложили программу "Геномная эпидемиология SARS-CoV-2 в Украине", которую поддержали эксперты Минздрава. Однако программа не получила финансирования от правительства,

– рассказал Михаил Тукало.

Поэтому ученые отметили, что если государство заинтересовано в налаживании и проведении таких исследований на постоянной основе, то для этого под флагом государственной программы нужно собрать специалистов из разных ведомств и обеспечить необходимое финансирование.

Пандемии скоро год, а до сих пор неизвестно, какие штаммы коронавируса циркулируют по Украине и как они отличаются в регионах.

Почему штаммы коронавируса важно исследовать:

С начала пандемии в мире зафиксировали десятки тысяч различных вариантов SARS-CoV-2.

Самая полная открытая база данных Национального центра биотехнологической информации (США) – содержит геномы уже более 38 000 вариаций SARS-CoV-2 из разных частей мира. Но в ней нет ни одного украинского образца.

Изучая новые штаммы болезни можно определить, безопаснее они или опаснее исходного варианта вируса.

На основе данных таких исследований можно оценивать свойства вирусов, выстраивать эффективные стратегии лечения и понимать, почему те или иные лекарства действуют или нет.

Знание о свойствах новых штаммов поможет модифицировать вакцины.

Ученые добавили, что, учитывая стремительное распространение SARS-CoV-2 и его способность быстро меняться, постоянный мониторинг и отслеживание изменений в строении коронавируса будут актуальными еще много лет.