Украинские ученые признались, почему не исследуют новые штаммы коронавируса
Ученые из Института молекулярной биологии и генетики заявили, что готовы исследовать мутации SARS-CoV-2 на территории Украины. Но они не могут этого сделать без сотрудничества с другими структурами.
Мутации вирусов можно определить с помощью метода секвенирования. Для этого используют различные молекулярные технологии.
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В Институте молекулярной биологии и генетики есть секвенаторы нового поколения, подходящие для проведения таких исследований. А также соответствующие специалисты, которые могут проанализировать результаты. Но не хватает дорогих реагентов, хотя их цена не заоблачная.
Но проблема на самом деле заключается не в сложности технологии, а в отсутствии сотрудничества с другими инстанциями.
Секвенатор в лаборатории ИБГМ / фото Анна Геращенко
Для изучения мутаций вируса нужны разнопрофильные специалисты, которые сосредоточены по различным инстанциям, министерствам и академиям.
Наш институт находится в системе Национальной академии наук Украины. Центр общественного здоровья и больницы, где можно собрать образцы для анализа, – в системе Министерства здравоохранения, а Институт эпидемиологии и вирусологии имени Громашевского, который имеет разрешение работать с вирусами, – в системе Национальной академии медицинских наук,
– пояснил директор ИМБГ академик Михаил Тукало.
Но в ИМБГ предупредили, что усилия ученых и руководителей институтов могут и не иметь успеха – "инициатива застрянет на этапе договоренностей и получения различных разрешений на проведение исследований".
К сожалению, мы это уже проверили. Летом 2020 года наш Институт совместно с сотрудниками ЦОС в Киеве предложили программу "Геномная эпидемиология SARS-CoV-2 в Украине", которую поддержали эксперты Минздрава. Однако программа не получила финансирования от правительства,
– рассказал Михаил Тукало.
Поэтому ученые отметили, что если государство заинтересовано в налаживании и проведении таких исследований на постоянной основе, то для этого под флагом государственной программы нужно собрать специалистов из разных ведомств и обеспечить необходимое финансирование.
Пандемии скоро год, а до сих пор неизвестно, какие штаммы коронавируса циркулируют по Украине и как они отличаются в регионах.
Почему штаммы коронавируса важно исследовать:
- С начала пандемии в мире зафиксировали десятки тысяч различных вариантов SARS-CoV-2.
- Самая полная открытая база данных Национального центра биотехнологической информации (США) – содержит геномы уже более 38 000 вариаций SARS-CoV-2 из разных частей мира. Но в ней нет ни одного украинского образца.
- Изучая новые штаммы болезни можно определить, безопаснее они или опаснее исходного варианта вируса.
- На основе данных таких исследований можно оценивать свойства вирусов, выстраивать эффективные стратегии лечения и понимать, почему те или иные лекарства действуют или нет.
- Знание о свойствах новых штаммов поможет модифицировать вакцины.
Ученые добавили, что, учитывая стремительное распространение SARS-CoV-2 и его способность быстро меняться, постоянный мониторинг и отслеживание изменений в строении коронавируса будут актуальными еще много лет.
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