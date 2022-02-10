Украинские ученые разработали тесты диагностики гриппа и COVID: прогнозируют течение болезни

Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали 5 различных комбинированных тест-систем, одновременно диагностирующих коронавирус, вирусы гриппа, парагриппа могут даже спрогнозировать течение заболевания.

Преимущества новой тест-системы

Эти тест-системы не только выявляют возбудителей болезней в организме, но и прогнозируют течение заболевания у инфицированного ими пациента. В том числе и течение коронавирусной болезни.

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Удалось разработать тест-системы на основе ПЦР и кПЦР с разными типами детекции, в частности хроматографической – они значительно дешевле и проще, поэтому их можно легко использовать даже в районных больницах.

Какие инфекции выявляет тест-система:

вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную болезнь COVID-19,

эпидемический грипп А и Б,

парагрипп 1 – 3,

респираторно-синцитиальные вирусы А и В,

ортопневмовирусы человека,

риновирусы,

вирус кори.

Комбинированные тест-системы для диагностики и анализа экспрессии генов врожденного иммунитета при особо опасных вирусных инфекциях профинансировал Национальный фонд исследований Украины.

Выявление различных штаммов коронавируса

Также в рамках этой научной тематики наши ученые наладили и оптимизировали генотипирование штаммов коронавируса с помощью секвенирования нового поколения.

Благодаря поступившим от ВОЗ реактивам на протяжении 2021 года ученые мониторили циркуляцию различных штаммов коронавируса в Украине.