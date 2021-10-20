Украинские врачи нашли простой способ замедлить развитие болезни Паркинсона

Неврологи Одесской областной клинической больницы в течение года исследовали эффективность арттерапии у пациентов с болезнью Паркинсона. Результаты впечатляющие: улучшение всех показателей и хорошее настроение участников.

Новое исследование арттерапии

Результаты своей научной работы одесские врачи представили на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP). В исследовании участвовали 50 пациентов с подтвержденной болезнью Паркинсона, средний возраст составлял 57,8 года, около половины – женщины (47%).

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В течение 12 месяцев 30 добровольцев получали только медикаментозную терапию, остальные 20 кроме стандартного лечения проходили курс арттерапии. Под руководством профессиональных художников пациенты занимались рисованием и лепкой из пластилина.

Болезнь Паркинсона Вторая по распространенности после болезни Альцгеймера нейродегенеративная патология, которой страдают более 7 миллионов человек в мире. Характеризуется эмоциональными и когнитивными нарушениями, сильным тремором, изменением походки, повышенным мышечным тонусом. Чаще всего развивается в пожилом возрасте, но есть случаи и раннего Паркинсона.

Арттерапия тормозит развитие болезни Паркинсона

Авторы исследования оценивали результаты дважды: через 6 и 12 месяцев. После первичной оценки врачи обнаружили, что у добровольцев значительно улучшились все показатели, что свидетельствует о замедлении прогрессирования заболевания. В частности, у них улучшились когнитивные способности, уменьшился тремор и дневная сонливость.

Также новая терапия значительно улучшила настроение участников, у всех уменьшились симптомы депрессии и тревожности. Положительные эффекты комбинированного метода лечения сохранялись на протяжении всего периода наблюдений.

Применение арттерапии может уменьшить выраженность моторных и немоторных проявлений болезни Паркинсона. Кроме того, это доступный и абсолютно безопасный метод поддерживающей терапии,

– сообщила автор исследования, заведующая отделением неврологии Одесской клинической больницы Ирина Хубетова.

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