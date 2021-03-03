В украинских школах начнется образовательная программа "Супергерои FAST", цель которой – научить детей распознавать первые признаки инсульта и обращаться за неотложной медицинской помощью. Овладев такими важными знаниями и навыками, дети смогут спасать жизни дедушек и бабушек, а также донести эти важные знания до взрослых в своих семьях.

Что такое "Супергерои FAST"

Образовательная программа "Супергерои FAST" – международная кампания, которая проводится в более чем 20 странах мира. Это интерактивная обучающая программа для детей 5 – 9 лет, которая с помощью персонажей-супергероев, а также интересных игр, конкурсов, поделок и мультфильмов учит детей узнавать первые признаки инсульта и вызвать неотложную медицинскую помощь.

Также на тему: Как распознать инсульт во время пандемии COVID-19: правила изменили

Программа "Супергерои FAST" разработана именно для детей начальной школы, так как это тот возраст, когда дети много времени проводят со своими дедушками и бабушками. Учебные материалы яркие и интересные детям. Результаты обучения достаточно убедительны: в Греции благодаря программе "Супергерои FAST" уровень знания о симптомах инсульта вырос с 38% до 85%,

– руководитель инициативы Angels в Европе и лидер проекта "Супергерои FAST" Ян Ван дер Мерве.

Программа разработана Факультетом образовательной и социальной политики Университета Македонии (Греция) при поддержке Инициативы Angels и одобрена Всемирной организацией инсульта. В Украине программа реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины и в партнерстве с ГС "Освитория".

Детей учат распознавать инсульт / Фото: 24 канал

"Концепция Новой Украинской Школы, которую мы сейчас внедряем, преследует цель обучения детей жизненно необходимым навыкам и компетенциям естественным для них способом: через игру, сотрудничество, общение", – государственный эксперт Министерства образования и науки Украины Виктор Сальков.

Инсульт является серьезной проблемой для общества. В Украине ежегодно происходит около 130 000 случаев инсульта. Прогноз для пациента напрямую зависит от того, как быстро ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь, ведь за каждую минуту от начала инсульта в мозге отмирает 2 миллиона нервных клеток.

Как врач-невролог, чья работа заключается в спасении людей с инсультом, я очень благодарен организаторам за учебную программу "Супергерои FAST". Сложно переоценить значение этих знаний и умение детей распознать первые признаки инсульта и вызвать экстренную медицинскую помощь. Во время инсульта важна каждая минута,

– рассказал руководитель инсультного центра клинической больницы "Феофания" ГУД, г. Киев, член рабочих групп Минздрава и НСЗУ по вопросам инсульта Дмитрий Лебединец.

Как присоединиться к программе

Присоединиться к программе "Супергерои FAST" может каждая школа в Украине. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте: www.fastheroes.com.

Дети смогут спасти жизнь своим родным / Фото: 24 канал

После регистрации учитель получает бесплатный доступ ко всем учебным и методическим материалам для проведения тематических уроков. Программа предусматривает 5 интерактивных занятий, после которых дети получают звание Супергероя FAST и соответствующий сертификат.

Цель "Супергерои FAST"

Глобальная цель программы – научить 1 миллион детей во всем мире распознавать симптомы инсульта. В подтверждение успешного прохождения программы организаторы предлагают всем Супергероям FAST фотографироваться в масках Героев и загружать фотографии для установления рекорда Гиннеса – крупнейшего в интернете фотоальбома Супергероев. Присоединиться к рекорду можно по ссылке. Маску можно распечатать прямо на сайте или же изготовить ее из цветной бумаги.

Программа "Супергерои FAST" построена вокруг четырех анимационных супергероев: бабушки, двух дедушек и их внука. Они используют номер вызова экстренной медицинской помощи 103 в качестве ассоциации, что помогает легко вспомнить симптомы инсульта: