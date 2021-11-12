Украинских ученых могут лишить финансирования на создание COVID-вакцины
Источник:НФИУ
Ученых львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины могут лишить гранта на создание новой вакцины против коронавируса. Грантодатель заявил о нарушении условий договора.
Какие условия нарушили ученые
Научный совет Национального фонда исследований Украины (НФИУ), который и является грантодателем, пояснил, что по условиям договора при упоминании результатов реализации в СМИ ученые должны были указывать факт грантового финансирования.
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Однако во время распространения информации в СМИ о новом этапе в исследовании вакцины ученые ни словом не упомянули о грантовом финансировании.
Обращаем ваше внимание, что нарушение условий договора на получение финансирования НФИУ является недопустимым и может быть основанием для прекращения выделения средств,
– говорится в сообщении фонда.
Размер гранта
Всего на разработку и исследование вакцины Институт биологии клеток НАН Украины должен получить от НФИУ 9,4 миллиона гривен:
- в 2020 году – 3 миллиона гривен
- в 2021 году – 6,4 миллиона гривен
Также в НФИУ пояснили, что не ограничивают право авторов проектов по популяризации результатов собственного научного труда, но отмечают обязательность выполнения условий договора.
Что известно о разработке украинской вакцины против COVID-19
- Украинскую вакцину на дрожжах от COVID-19 разработали ученые Института биологии клетки НАН Украины во Львове. Сейчас вакцина проходит тестирование на мышах в польском институте в Гданьске на иммуногенность.
- Проект разработки длился почти полтора года и сейчас почти на стадии завершения.
- Пока исследования продолжаются, львовские биологи разработали еще одну вакцину от ковида, которую можно выпускать в таблетках, спрее или микстуре.