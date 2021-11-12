Украинских ученых могут лишить финансирования на создание COVID-вакцины

Ученых львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины могут лишить гранта на создание новой вакцины против коронавируса. Грантодатель заявил о нарушении условий договора.

Какие условия нарушили ученые

Научный совет Национального фонда исследований Украины (НФИУ), который и является грантодателем, пояснил, что по условиям договора при упоминании результатов реализации в СМИ ученые должны были указывать факт грантового финансирования.

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Однако во время распространения информации в СМИ о новом этапе в исследовании вакцины ученые ни словом не упомянули о грантовом финансировании.

Обращаем ваше внимание, что нарушение условий договора на получение финансирования НФИУ является недопустимым и может быть основанием для прекращения выделения средств,

– говорится в сообщении фонда.

Размер гранта

Всего на разработку и исследование вакцины Институт биологии клеток НАН Украины должен получить от НФИУ 9,4 миллиона гривен:

в 2020 году – 3 миллиона гривен

в 2021 году – 6,4 миллиона гривен

По состоянию на 25 октября 2021 года проект уже получил финансирование в размере 7,6 миллиона гривен.

Также в НФИУ пояснили, что не ограничивают право авторов проектов по популяризации результатов собственного научного труда, но отмечают обязательность выполнения условий договора.

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