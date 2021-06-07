Генетик Александр Коляда рассказал, что на самом деле ученые многие десятилетия создают вирусы, но делают это гораздо менее эффектными и гораздо более скромными способами.

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Создать с нуля — задача непосильная для современной науки. Обычно речь идет о том, чтобы внести 1-2 изменения в уже имеющийся вирус. Для чего? Чтобы проверить, как это скажется на его свойствах,

– отметил ученый.

Для чего ученым менять вирусы?

По словам Александра Коляды, ученые периодически создают ослабленные штаммы опасных вирусов, из которых можно будет делать вакцины путем их обработки и нагрева.

Для заражения лабораторных животных (для которых вирус был не заразен).

В общем, для тестирования и производства от этих самых вирусов.

Процесс это долгий, предсказуемый и всегда с заданной целью.

Александр Коляда – генетик "Одно из направлений таких исследований "усиление функции" вируса, поистине стало фразой месяца, хотя мало кто о нем вообще знал до этого. Это когда в вирус вносят мутации, которые могут помочь ему лучше заражать людей. Делается это опять-таки для тестирования лекарств на клетках, и никто этими вирусами людей не заражает".

Почему существует версия искусственного происхождения коронавируса

Генетик объяснил, что сейчас опасения ученых относительно искусственного происхождения SARS-CoV-2 звучат часто потому, что до сих пор не удалось установить все звенья передачи вируса от животных людям.

Но слабость одной гипотезы никак не может доказывать вторую. Надо было больше денег тратить на науку, и более детально изучать вирусы диких животных все эти годы, а не вот эти вот все Олимпиады, да телешоу,

– возмутился Александр Коляда.

Версия "четырех аминокислот"

Кроме того, украинский ученый рассказал, что, мол, научное сообщество смущает последовательность аминокислот в этом белке вируса, который отвечает за проникновение в клетки человека, и объяснил, что в белке есть мотив из четырех аминокислот, которого нет в родственных вирусов.

Александр Коляда – генетик "Он действительно выглядит примечательно, но не невероятно. Надо понимать, что организмы диких животных настоящие биореакторы, в которых происходят сотни мутаций вирусов, обмен частями этих вирусов между собой, и все это умножается на отбор наиболее приспособленных вариантов. И это происходит много лет в миллионах организмов”.

Также Александр Колада опроверг подозрение относительно исследовательницы Ши Чжэньли, которая работала над изучением коронавирусов в лаборатории Уханя и на протяжении 7 лет не показывала миру геном одного из вирусов, который оказался очень близким родственником виновника всех событий.

Справка! В экспедиции 2013 года в одной из пещер исследовательнице удалось выделить вирус RaTG13, который всего на 3,8% отличатся от вируса, вызывающего COVID-19.



Хотя это и большое отличие, которое указывает на то, что вирусы разошлись десятилетия назад, подозрение вызывает тот факт, что последовательность генома вируса появилась в базах только в феврале 2020 года.

Факт сам по себе интересен, но обвинить здесь исследователей не в чем. 90% данных экспериментов лежат неопубликованными на жестких дисках ученых в любой лаборатории мира — это обычная история. И понятно, почему старый вирус дорасшифровали и опубликовали в 2020 году. Когда еще, как не в 2020-м,

– сыронизировал Александр Коляда.

Последний вывод, который опровергает искусственное происхождение коронавируса, касается и белка вируса, а именно фуринового сайта.

Что такое фуриновый сайт? Это последовательность в белке вируса, которую узнает и разрезает наш с вами человеческий фермент, фурин, тем самым помогая вирусу проникнуть в клетку.

Генетик объяснил, что для нашего фермента это, естественно, не главная цель, это совпадение. Эта последовательность сама собой не новая, и есть у многих коронавирусов, не ближайших родственников возбудителя COVID-19.

В то же время особенность этого случая в том, что нужная последовательность возникла не как ошибка одной буквы (это основной тип мутации вируса), а как вставка куска текста.