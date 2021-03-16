Остатками вакцины Covishield в киевском Мыстецьком арсенале прививали нескольких религиозных лидеров Украины. Таким образом они призвали верующих к вакцинации.

Их вакцинировали 16 марта 2021 года. После процедуры настоятели религиозных групп провели брифинг.

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Кто вакцинировался от коронавируса

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук.

Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий Живчик – Православная Церковь Украины;

Главный раввин Киева Маркович Йонатан Биньямин.



В Киеве вакцинировали религиозных деятелей / Фото из Фейсбука Министерства здравоохранения

Реакция религиозных деятелей на прививки

Блаженнейший Святослав поблагодарил за возможность защититься от коронавируса и призвал верующих слушать семейных врачей. Он подчеркнул, что нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться от вакцинации.



Религиозных деятелей вакцинировали остатками препарата Covishield / Фото из Фейсбука Министерства здравоохранения

Церковь не отрицает, а принимает вакцинацию, как один из способов, чтобы преодолеть или по крайней мере ограничить распространение этой страшной болезни,

– отметил Архимадрит Лаврентий.

В то же время главный раввин города Киева Маркович заявил, что Господь послал людям лекарство против болезни, поэтому этим надо обязательно воспользоваться и быть здоровым.

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