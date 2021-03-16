Украинских религиозных лидеров прививали от COVID-19
Остатками вакцины Covishield в киевском Мыстецьком арсенале прививали нескольких религиозных лидеров Украины. Таким образом они призвали верующих к вакцинации.
Источник:фейсбук Министерства здравоохранения
Их вакцинировали 16 марта 2021 года. После процедуры настоятели религиозных групп провели брифинг.
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Кто вакцинировался от коронавируса
- Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук.
- Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентий Живчик – Православная Церковь Украины;
- Главный раввин Киева Маркович Йонатан Биньямин.
В Киеве вакцинировали религиозных деятелей / Фото из Фейсбука Министерства здравоохранения
Реакция религиозных деятелей на прививки
Блаженнейший Святослав поблагодарил за возможность защититься от коронавируса и призвал верующих слушать семейных врачей. Он подчеркнул, что нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться от вакцинации.
Религиозных деятелей вакцинировали остатками препарата Covishield / Фото из Фейсбука Министерства здравоохранения
Церковь не отрицает, а принимает вакцинацию, как один из способов, чтобы преодолеть или по крайней мере ограничить распространение этой страшной болезни,
– отметил Архимадрит Лаврентий.
В то же время главный раввин города Киева Маркович заявил, что Господь послал людям лекарство против болезни, поэтому этим надо обязательно воспользоваться и быть здоровым.
Вакцинация в Украине: главное
- Первую дозу вакцины в Украине получил медик 24 февраля 2021 года.
- Министр здравоохранения Максим Степановов вакцинировался 1 марта.
- Президент Владимир Зеленский получил прививку 2 марта на Донбассе.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко укололся препаратом также 2 марта. Однако после этого он заболел коронавирусом.
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