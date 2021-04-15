Украинским геям и лесбиянкам разрешили быть донорами крови, – правозащитники
Украинское законодательство запрещало геям и лесбиянкам быть донорами крови. Правозащитники объявили, что эту норму отменили.
Источник:Фейсбук "Сети параюристов"
Все новые правила и особенности принятых изменений озвучат позже. По информации юристов, это удалось сделать благодаря совместной работе многих заинтересованных сторон.
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Благодаря совместным адвокационным усилиям многих заинтересованных сторон и опираясь на здравый правовой и медицинский смысл, Министерство здравоохранения Украины полностью пересмотрело правила донорства,
– говорится в сообщении.
В перечне противопоказаний к донорству были включены гомосексуальные отношения, которые считают формой рискованного поведения. Этот запрет действовал более 15 лет.
Кому еще запрещают сдавать кровь в Украине
Источник: ЦОС
Людям с такими заболеваниями:
- инфекционные — СПИД, ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов;
- туберкулез, все формы;
- бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра, болезнь Кройцфельда — Якоба;
- паразитарные – эхинококкоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз.
- злокачественные новообразования;
- болезни крови;
- органические заболевания ЦНС;
- полное отсутствие слуха и (или) речи;
- сердечно-сосудистые заболевания — гипертоническая болезнь II–III ст., ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, облитерирующий эндоартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивный тромбофлебит, эндокардит, миокардит, пороки сердца;
- болезни органов дыхания — бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации;
- болезни органов пищеварения – ахилический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- заболевания печени и желчных путей — хронические заболевания печени, в том числе токсической природы и неясной этиологии, калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита, цирроз печени;
- заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации — диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь;
- диффузные заболевания соединительной ткани;
- лучевая болезнь;
- болезни эндокринной системы в случае нарушения функций и обмена веществ;
- болезни ЛОР-органов озена, другие острые и хронические тяжелые гнойно-воспалительные заболевания;
- глазные болезни – остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит, хориоретинит), высокая миопия (6Д и более), трахома, полная слепота;
- кожные болезни — распространенные заболевания кожи воспалительного и инфекционного характера, псориаз, эритродермия, экземы, красная волчанка, пузырчатые дерматозы, грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития, фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы), гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулез, сикоз);
- остеомиелит острый и хронический;
- оперативные вмешательства по поводу ампутации или резекции органа и трансплантации органов или тканей;
- психические заболевания.
Формы рискованного поведения:
- предоставление сексуальных услуг за плату;
- половые отношения с малознакомыми лицами без презерватива;
- частая смена половых партнеров;
- наркомания, алкоголизм.
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