До этого осужденным разрешалось хранить при наличии соответствующего врачебного заключения медицинские изделия, технические и другие средства реабилитации, а также лекарственные средства, необходимые для поддержания жизнедеятельности организма.

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Какое количество разрешается

Теперь заключенным позволят хранить не более чем по пять:

стерильных шприцев,

игл;

контрацептивов в герметичной упаковке.

Другие ослабления

В марте 2020 года Минюст издал приказ, которым разрешил использовать заключенным в СИЗО и колониях игровые приставки. Теперь им также разрешили иметь зарядные устройства для них и проводные наушники без микрофона.

Почему это важно

Правозащитники не первый раз отмечали необходимость изменения фокуса тюремной власти на снижение вреда и избежание передачи болезней инъекционным путем, который является распространенным в пенитенциарных учреждениях. Так, в некоторых зарубежных тюрьмах администрации устанавливают автоматы с презервативами и стерильными иглами, чтобы снизить вред от употребления.

Обмен иглами в тюрьмах, показывает, что такие программы: