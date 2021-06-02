Украинским заключенным разрешили хранить шприцы и презервативы

Министерство юстиции внесло изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний. Осужденным разрешили хранить стерильные шприцы, иглы и контрацептивы в герметичной упаковке.
До этого осужденным разрешалось хранить при наличии соответствующего врачебного заключения медицинские изделия, технические и другие средства реабилитации, а также лекарственные средства, необходимые для поддержания жизнедеятельности организма.
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Какое количество разрешается
Теперь заключенным позволят хранить не более чем по пять:
- стерильных шприцев,
- игл;
- контрацептивов в герметичной упаковке.
Другие ослабления
В марте 2020 года Минюст издал приказ, которым разрешил использовать заключенным в СИЗО и колониях игровые приставки. Теперь им также разрешили иметь зарядные устройства для них и проводные наушники без микрофона.
Почему это важно
Правозащитники не первый раз отмечали необходимость изменения фокуса тюремной власти на снижение вреда и избежание передачи болезней инъекционным путем, который является распространенным в пенитенциарных учреждениях. Так, в некоторых зарубежных тюрьмах администрации устанавливают автоматы с презервативами и стерильными иглами, чтобы снизить вред от употребления.
Обмен иглами в тюрьмах, показывает, что такие программы:
- не угрожают безопасности тюремного персонала и заключенных, фактически делают тюрьму более безопасным местом для жизни и работы;
- не увеличивают потребление наркотиков и число инъекций;
- снижают уровень рискованного поведения и распространения заболеваний (включая ВИЧ-инфекцию и гепатит С)
- имеют другие положительные последствия для здоровья заключенных;
- эффективны в различных типах тюрем.