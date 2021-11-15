Ситуация с коронавирусом в Мелитополе
По состоянию на 2017 год в Мелитополе проживали почти 155 тысяч человек. За минувшие сутки в городе не получили ни одного положительного результата анализа на коронавирус.
Также на тему: Украина проходит пик коронавируса, – Ляшко
По состоянию на 15 ноября всего в Мелитополе подтвердили 13 287 случаев COVID-19, из них 543 – у детей. На сегодня в больнице города находятся 195 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Дома лечатся 1 487 больных. За день до этого в Мелитополе обнаружили 50 новых случаев COVID.
Коронавирус в Украине: коротко
- За минувшие сутки в Украине зафиксировали 10 802 новых случая коронавируса и 442 летальных случая.
- Больше всего новых заражений – в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
- В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.
- За все время пандемии в стране выявили 3 228 441 случай COVID-19. 2 642 459 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.