В украинском городе с более чем 150 тысячами жителей не обнаружили ни одного случая коронавируса

За минувшие сутки, 14 ноября, в городе Мелитополь, Запорожской области, не обнаружили ни одного случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Мелитополе

По состоянию на 2017 год в Мелитополе проживали почти 155 тысяч человек. За минувшие сутки в городе не получили ни одного положительного результата анализа на коронавирус.

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По состоянию на 15 ноября всего в Мелитополе подтвердили 13 287 случаев COVID-19, из них 543 – у детей. На сегодня в больнице города находятся 195 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Дома лечатся 1 487 больных. За день до этого в Мелитополе обнаружили 50 новых случаев COVID.

Коронавирус в Украине: коротко