Ученые создали "продуценты вирусных белков на основе дрожжей". В сентябре 2020 года львовские ученые получили почти 10-миллионный грант на разработку вакцины от коронавируса. Проект, рассчитанный на полтора года, близится к завершению.

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Что известно об украинской вакцине

Сами ученые объяснили, что эта вакцина – это белок или несколько белков коронавируса, прежде всего белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, тот участок, которым вирус "хватается" за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких.

Но дополнительно мы еще синтезируем на специальных дрожжах, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител,

– рассказал руководитель Института биологии клетки во Львове Андрей Сибирный.

То есть ученые надеются, что получили вирусоподобные частицы, неинфекционные, потому что там нет нуклеиновой кислоты.

Когда ждать результатов

Результат проверки на мышах станет известным за 2 – 3 недели. Впереди исследование еще на трансгенных мышах в Кракове.

После того, как исследования покажут эффективность вакцины, ее также нужно испытать на приматах и добровольцах.

Справка. В Украине нет лабораторий для таких исследований, поэтому их проводят в Польше. Львовский институт закупает мышей в США, стоимость одной – 180 евро, а их нужно десятки.

Попадет ли эта вакцина к украинцам и защитит ли их от коронавируса

Ученые считают, что их вакцина – эффективна. Все зависит от результата исследований. Сибирный отметил, что на проверке вакцины на мышах проект завершается.

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"Дальше – следующий этап. Очень сомневаюсь, что Украина доведет дело с нашей разработкой, если она будет успешной, на выпуск очищенных белков. Потому что это дорого и нет технологии. Вакцину нужно зарегистрировать, а получить международный сертификат чрезвычайно сложно. Китай этого до сих пор не может сделать", – отметил академик Сибирный.

Напомним! Ранее в Харькове начался монтаж линий производства сразу 2 инактивированных вакцин против гриппа и коронавируса. Предполагается, что первые вакцины украинского производства будут уже в 2022 году. Впрочем, пока неизвестно, будет ли это конкретная вакцина именно украинского производства, или же импортный аналог, который просто будут изготавливать и продавать в Украине.